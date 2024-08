Tragična nesreča: kampiral na Kobariškem, domov se žal ne bo vrnil

V torek v zgodnjih popoldanskih urah so bili novogoriški policisti obveščeni o nesreči tujega jadralnega padalca na pobočju Stola v občini Kobarid. Ugotovili so, da je 67-letni jadralni padalec, državljan Nemčije, malo po 12. uri v lastni izvedbi poletel z vzletišča na Stolu.

Tik zatem mu je zavrtelo sedež, nato pa je zaradi nezadostne vzletne hitrosti strmoglavil na južnem pobočju Stola, približno 50 metrov pod vzletiščem, na nadmorski višini 1.370 metrov.

Nemški jadralni padalec je na kraju podlegel poškodbam. Z zbiranjem obvestil je bilo v nadaljevanju tudi ugotovljeno, da se je ponesrečenec pred kratkim nastanil v enem od kampov na Kobariškem.

Zdravnica odredila obdukcijo

Na kraju tragičnega dogodka so posredovali tudi gorski reševalci GRS Tolmin in dežurna ekipa GRS z Brnika, ki so kasneje preminulega nemškega jadralnega padalca s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na heliport v Tolminu.

Tam so ga prevzeli reševalci NMP ZD Tolmin in pogrebna služba. Zdravnica je odredila obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnega.

O tragičnem dogodku na Kobariškem je Policija poleg preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov na ministrstvu za infrastrukturo.

Glede na sedanje ugotovitve so policisti tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovitvah tragičnega dogodka s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.