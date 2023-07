Tragedija v Izoli: iz morja potegnili utopljenega 19-letnika

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so ob 8.28 v Izoli gasilci JZ GB Koper s tehničnim posegom iz morja dvignili utopljeno osebo in jo predali pristojnim službam.

Gre za 19-letnega državljana Ukrajine, poroča 24ur. Prve ugotovitve sicer ne kažejo sumljivih okoliščin smrti. Vse ostale okoliščine policisti še preiskujejo, zdravnica pa je odredila tudi sanitarno obdukcijo.