Tragedija na Štajerskem: v gramozni jami utonil 20-letnik

V torek okoli 18.30 so bili mariborski policisti obveščeni o tem, da se na območju Prepolja v bližini Kidričevega utaplja človek. V reševanju so sodelovali tudi gasilci. Kljub temu da so moškega potegnili iz vode in oživljali, je na kraju dogodka umrl.

Po prvih ugotovitvah je padel v vodo, ko je hodil po območju, kjer potekajo dela, pri tem pa se je gramozna brežina vdrla in 20-letnik je padel v vodo.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, policisti na kraju nesreče še ugotavljajo okoliščine, ki so privedle do dogodka.