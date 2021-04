Tokrat kriva karantena

Onemogočala naj bi ji vsakršne stike z vrstniki. Fotografija je simbolična. FOTO: Igor Zaplatil

Obtožena je pomoči pri kaznivem dejanju odvzema mladoletne osebe.

Junija letos dokončno zastara kazenska zadeva zoper, zastopnico Društva za zaščito pravic otrok in mater samohranilk Ostržek. Slovenska javnost jo je najbolj spoznala pred desetimi leti, ko je izbruhnila zgodba o bitki med starši za skrbništvo nad t. i. koroško deklico. Plutova se vse od vložitve obtožnice leta 2014 sojenju, tudi zaradi zdravniških opravičil, uspešno izogiba. Vse do včeraj, ko je potekal že tretji poskus za medsebojno srečanje, še vedno ni stopila pred ljubljansko okrožno sodnicoUspešna ni bila niti odrejena prisilna privedba. Oziroma bi lahko bila uspešna, če Plutovi zdaj ne bi ponagajal še novi koronavirus. Ko so namreč litijski policisti potrkali na njena vrata, jim je Plutova, ki je vidno kašljala, povedala, da je v karanteni. Ta izjava po besedah sodnice, ki je narok prestavila na 29. april, še ni preverjena.Plutova naj bi med marcem in junijem 2011 koroški deklici onemogočala vsakršne stike z vrstniki, onemogočila stike otroka z delavci centra za socialno delo in s tem povzročila poslabšanje njenega duševnega in telesnega zdravja. S tem naj bi storila pomoč pri kaznivem dejanju odvzema mladoletne osebe.Že leta 2014 je povedala, da nikoli ni skrivala, da je deklica pri njej. Sodelovanja pri odvzemu mladoletne osebe pa da ne bo priznala. To, da je deklica pri njej, so, kot je še zatrdila, vedeli tako v Centru za otroke in mladostnike v Ljubljani kot tudi policisti. Dodala je, da ne ugrablja otrok, ampak jim pomaga.