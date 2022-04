V ponedeljek zgodaj zvečer je v opuščenem objektu ob trboveljski Toplarni izbruhnil požar. Po neuradnih informacijah naj bi zagorelo zaradi narkomanov, ki se zbirajo v že leta dolgo zapuščenem in propadajočem objektu. Posredovali so gasilci, ki so ogenj pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj dogodka. Vzrok za požar, v katerem je nastalo za več tisoč evrov škode, še ni znan. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo. Notri je po...