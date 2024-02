To se je zgodilo nekaj po 1. uri pri sestopu pohodnika z Dobrče

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje je ob 1.34 pri sestopu z Dobrče, občina Tržič, poškodoval pohodnik. Gorski reševalci GRS Tržič so poškodovanega oskrbeli, prenesli do ceste in predali reševalcem NMP Tržič v nadaljnjo oskrbo.