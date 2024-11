To je storil Alžirec (33) v lokalu sredi Ljubljane, tja napotenih več patrulj

Policisti so bili včeraj obveščeni o drzni tatvini v enem izmed gostinskih lokalov v centru Ljubljane, kjer je storilec izkoristil nepozornost oškodovanke in ji odtujil torbico z vsebino ter pobegnil.

»Na kraj dejanja je bilo napotenih več patrulj, policisti pa so z zbiranjem obvestil ter pregledom posnetkov in terena odkrili 33-letnega osumljenca, državljana Alžirije, in mu odvzeli prostost. Najdena je bila tudi odvržena torbica in vrnjena oškodovanki,« sporočajo s PU Ljubljana.

V minulih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 392 klicev, 136 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 41 nanašalo na kriminaliteto, 30 na javni red in mir ter 47 na prometno varnost.



Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali drzno tatvino, 3 tatvine, vloma (v enem primeru je ostalo pri poskusu) in 4 primere poškodovanja tuje stvari.

Osumljenec bo po vseh zbranih obvestilih zaradi suma kaznivega dejanja drzne tatvine priveden pred preiskovalnega sodnika.