To je počel slovenski državljan sredi Ljubljane, a občani sedaj lahko mirneje spijo

Sobota je bila za ljubljanske policiste uspešna, saj so izsledili in priprli 42-letno osebo, osumljeno več tatvin in ropov v Mostah in centru Ljubljane. Slovenski državljan je v zadnjem tednu okradel dve trgovini in bencinski servis.

Kot so zapisali v poročilu za javnost, je moški »vstopil v poslovalnico bencinskega servisa na območju Most, kjer je odrinil zaposleno in iz blagajne odtujil gotovino. Istega dne je vstopil tudi v trgovino v centru Ljubljane, kjer je iz blagajne pograbil gotovino. V soboto je vstopil v prodajalno hrane v centru mesta in odšel v prostor za osebje, od koder je odtujil nekaj tisoč evrov gotovine.«

Policisti so osumljenca prijeli in pridržali, v ponedeljek pa privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.