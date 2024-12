To je bil vzrok nesreče, v kateri je umrl 67-letni Božo (FOTO)

Pomurski policisti so zapisali, da so zaključili preiskavo prometne nesreče, ki se je zgodila 11. julija letos, ko je v naselju Stara nova vas 67-letni voznik osebnega avtomobila med vožnjo iz smeri Ljutomera v smeri Radencev, v blagem desnem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v voznico osebnega avtomobila ter na kraju umrl.

V nesreči je umrl 67-letni Božo Delić z Murščaka.

FOTO: Oste Bakal

Policisti iz Oddelka za patologijo UKC Maribor so bili danes obveščeni, da je bilo s sanitarno obdukcijo ugotovljeno, da je voznik v prometni nesreči umrl zaradi naravne smrti.

Policisti so zato prometno nesrečo zaključili kot dogodek s poročilom na Okrožno državno tožilstvo Murska Sobota.

Na območju Policijske uprave Murska Sobota je letos (do 10. decembra) za posledicami prometnih nesreč umrlo šest udeležencev, v enakem lanskem obdobju, pravzaprav v celem lanskem letu pa tudi šest udeležencev.