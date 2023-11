Težka noč za troje stanovalcev, zastrupili so se

Včeraj ob 20.33 je v ulici Strma pot v Semiču, občina Semič, zagorelo v dimniku stanovanjske hiše. Ogenj, ki se je razširil na omarico v kuhinji so omejili in pogasili gasilci PGD Semič, Kot-Brezje, Stranska vas, Štrekljevec in Gradnik. Gasilci so še pregledali in prezračili prostore ter stanovalcem odsvetovali kurjenje.

V požaru so se trije stanovalci zastrupili z dimom, pregledali in oskrbeli so jih člani Enote prve pomoči občine Semič in reševalci NMP Črnomelj, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.