Tepena brez razloga!

Radojka Hudorovič in njen partner Milan Grm sta bila konec marca pred tremi leti na svojem domu v naselju Koprivnik pri Kočevju tarči šestih nasilnežev. Zakaj, jima ni bilo jasno, saj z njimi nista bila sprta.

S stolom jo je

Po prepričanju tožilstva je Tadeja Grm Hudorovičevo po vstopu v hišo najprej tako udarila z lesenim stolom, da je ta padla, Mihael Grm in njegov brat Marjan, pa Mihael Grm st. ter Marko in Marjana Belcl pa naj bi jo, ko je ležala na tleh, brcali. Marjana Belcl naj bi jo še z roko večkrat udarila po hrbtu. Da je ni mogel braniti, so ob strani medtem zadrževali Radojkinega partnerja Milana Grma. Ne le da so ga držali, ampak so tudi udarjali po njem, trdi tožilstvo. Hudorovičeva je utrpela udarnino glave in rano nad levim očesom, zaradi udarca s stolom v glavo pa še pretres možganov. Šesterica se mora braniti pred očitki, da so tistega dne, 26. marca 2021, zagrešili kaznivo dejanje nasilništva. Tadeja pa ob tem še, da je Radojki povzročila hude telesne poškodbe.

Trije od obtoženih s še enim pajdašem čakajo na datum začetka ponovljenega sojenja zaradi smrti 77-letnega Stanislava Knaflja.

Pred 14 dnevi krivde ni priznal niti Marko Belcl. FOTO: Aleksander Brudar

V preiskavi se razen Marjana Grma ni zagovarjal nihče. Marjan je povedal le, da očitanega mu kaznivega dejanja ni storil in da to lahko dokaže celo s pomočjo prič. Dodal je še, da nima nobenih težav ne z Milanom ne z Radojko ter da o dogodku ne ve ničesar. Marjan Grm je svoje besede, da ni kriv, ponovil še te dni pred ljubljansko okrožno sodnico Evo Senica Visočnik. Pri čemer pa kakšnih dodatnih dokaznih predlogov ni podal. Doslej je bil že obsojen zaradi povzročitve hude telesne poškodbe, kazen za to kaznivo dejanje je že prestal.

Trenutno skupaj z bratom Mihaelom ter pri njuni družini živečim Markom Belclom in še soobtoženim Marjanom Brajdičem čaka na datum začetka ponovljenega sojenja zaradi nasilne smrti 77-letnega gozdnega moža Stanislava Knaflja. Brutalen napad v gozdu pri Zgornjih Duplicah, kjer je v svojem bivalniku živel 77-letnik, se je zgodil 18. marca 2021. Nesrečnika je šele naslednji dan zvezanega, pretepenega in umirajočega našel znanec. Zaradi prehudih poškodb je Slavc kmalu umrl. Sprva je bila omenjena četverica obtožena grozovitega umora v sostorilstvu, pred koncem sojenja pa je tožilstvo očitek omililo v povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Za to so bili tudi obsojeni, a kaj ko sodba ni prestala testa na višji sodni instanci. Lani je bila razveljavljena.

Priljubljeni Slavc je umrl 18. marca 2021. Foto: Dejan Javornik