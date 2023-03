Tatico so prijeli mimoidoči

S Policijske uprave Ljubljana so poročali o roparski tatvini in ropu. V petek okoli 9. ure so bili obveščeni o tatvini denarja na tržnici v Zagorju ob Savi, kjer je osumljenka iz blagajne ukradla denar, pri tem pa jo je zalotila prodajalka. Tatica je poskušala zbežati, a so jo na kraju dejanja do prihoda policije zadržali drugi občani. Osumljenki, pri kateri so našli ukraden denar, so odvzeli prostost. »Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so pojasnili.

V soboto okoli 19.30 pa je v eno od trgovin na območju centra Ljubljane vstopil neznanec in zaposlenim zagrozil z ostrim predmetom ter zahteval denar. Iz blagajne je vzel nekaj sto evrov in peš pobegnil. »V dogodku ni bil nihče poškodovan. Preiskava ropa se nadaljuje,« smo izvedeli.