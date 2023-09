Taisija Berlec (34) izginila, od doma je odšla v četrtek zjutraj

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 34-letno Taisijo Berlec iz Ljubljane.

Taisija je visoka 165 cm, ima svetlo modre oči in črne lase do ramen, na roki nosi dve zapestnici srebrne barve. Od doma je odšla včeraj zjutraj, oblečena v roza vijoličen pulover in črno sivo jopico, ter roza pajkice. Pri sebi ima črn športni nahrbtnik.

Vsi, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, lahko podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.