Svojci pogrešajo Klemna (22), od jutranjih ur obsežna iskalna akcija

Policisti so bili včeraj, 14. oktobra ob 19. uri, obveščeni, da svojci pogrešajo 22-letnega Klemna Kala, trenutno bivajoč na območju naselje Renče.

»Klemen Kal je bil nazadnje opažen včeraj ob 5. uri zjutraj v objektu v Renčah, kasneje pa se je za njim izgubila vsakršna sled. Kljub številnim izvedenim aktivnostim policije in drugih reševalcev ter posameznikov, ki sodelujejo pri iskanju pogrešanega, slednji včeraj na območju Renč in širše okolice še ni bil najden. Obsežna iskalna akcija pod vodstvom PP Nova Gorica se od jutranjih ur dalje na tem območju nadaljuje tudi danes, poleg večjega števila policistov z območja PU Nova Gorica pri iskanju pogrešanega sodelujejo tudi policisti konjeniki, gasilci. Pogrešanega iščejo tudi s policijskim dronom,« sporočajo s PU Nova Gorica. Pogrešani je visok približno 177 cm, suhe postave, ima svetle kratke lase in zelene oči. Oblečen je v sivo jakno in nosi črne hlače (trenerka), obute ima črne športne copate.

»Zaprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke takoj sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Nova Gorica (Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica, telefon (05) 303 44 00, pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200,« še sporočajo.