Strelca v Mariboru so pridržali

V soboto okoli 4. ure je v Industrijski coni, v bližini nekdanje Elektrotehne v Mariboru, prišlo do streljanja. Po doslej zbranih obvestilih je streljal 35-letnik, vendar zaradi tega nihče ni bil ranjen. Kriminalisti še opravljajo ogled, zoper storilca pa so odredili policijsko pridržanje.

Čaka ga prekrškovna sankcija ali pa najbrž kazenska ovadba za ogrožanje varnosti. Po naših zanesljivih podatkih je do streljanja prišlo pred Akoya Lounge barom, na Beloruski ulici 7. Gre za lokal, kjer imajo zlasti ob vikendih odprto dolgo v noč in kjer naj bi se zbirali državljani nekdanjih jugoslovanskih republik. Naš vir poudarja, da naj bi do streljanja prišlo, ker 35-letniku niso hoteli več postreči alkoholnih pijač ...