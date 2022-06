Strelec iz Lendave ima dovoljenje za orožje

V ponedeljek zvečer so v Murski Soboti odjeknili streli, a je bil k sreči poškodovan le osebni avtomobil, takrat še neznani strelec pa je pobegnil in so ga v nočnem času prijeli. Vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota Bojan Rous je včeraj postregel z nekaj več informacijami o tem, kaj se je dogajalo pred gostinskim lokalom O'Connors Irish Pub v Mlinski ulici v Lendavi.

Policiste so namreč nekaj pred 20. uro obvestili o streljanju pred gostinskim lokalom v Lendavi. Na kraj dogodka so bili takoj napoteni policisti in kriminalisti in so začeli ogled, takoj so bili izvedeni tudi ukrepi za izsleditev storilca. Po podatkih policije naj bi se v gostinskem lokalu predhodno vnel prepir iz neznanega razloga, storilec je nato odšel iz lokala, trikrat ustrelil v avtomobil passat z mariborskimi registrskimi označbami in pobegnil. Nekaj minut pred polnočjo so storilca prijeli. Na podlagi obvestil in po opravljenem ogledu so ugotovili, da gre za znanega storilca, obtoženega nasilništva in podobnih kaznivih dejanj. Policisti in kriminalisti so zato pri njem opravili tudi hišno preiskavo, a strelnega orožja niso našli.

Vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota Bojan Rous FOTO: Oste Bakal

V sredo so ga privedli k preiskovalni sodnici okrožnega sodišča v Murski Soboti; ta mu je odredila enomesečni pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Pripor mu sicer lahko podaljšajo, saj ga bremenijo povzročitve splošne nevarnosti, nasilništva in poškodovanja tuje stvari. Za vsa tri kazniva dejanja mu grozi do osem let zapora. Gre sicer za 30-letnega slovenskega državljana z območja Maribora, ki trenutno biva na območju občine Moravske Toplice. Rous sicer ni potrdil govoric, da bi šlo za mafijski obračun, je pa potrdil, da je osumljeni imel dovoljenje za posest orožja – dveh pištol: eno je že prodal, drugo še iščejo.

Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih naj bi se strelec, ki živi pri prijateljih oziroma partnerici v Prekmurju, v bližnji gostilni sprl z lastnikom vozila, na katero je nato streljal. Motiv za streljanje bodo poskušali odkriti policisti in kriminalisti. Naš vir nam je potrdil, da naj bi se zgodba začela že minuli konec tedna, ko je na lendavskem območju nastopila legendarna glasbena skupina Crvena jabuka. Tam naj bi mlajši državljan Bosne in Hercegovine, ki je začasno zaposlen pri nas, domnevno »osvajal prepovedano dekle«.