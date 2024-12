Štirje Romuni kradli kot srake. Poglejte, kaj vse so našli pri njih (FOTO)

Policija je prejšnji teden štirim Romunom odvzela prostost zaradi vlomov in tatvin na območju policijskih uprav (PU) Celje in Murska Sobota. Kot je povedal pomočnik vodje celjskih kriminalistov Boštjan Debelak, so storilce s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jim je odredil pripor.

Romune ustavili pri izvozu za Lenart, uporabili sredstva za prisilno ustavljanje

Debelak je dejal, da so bili prejšnjo sredo obveščeni o sprožitvi alarma v eni izmed trgovin v Celju. Celjski policisti so takoj odšli na kraj dogodka in ugotovili, da je bilo v trgovino vlomljeno. Tako so prišli do podatka, da je s kraja odpeljalo črno osebno vozilo romunskih registrskih tablic, v nadaljevanju pa so pridobili tudi podatek, da je bilo na kraju opaženo še belo kombinirano vozilo, ki bi lahko sodelovalo pri vlomu v trgovino.

Na podlagi informacij celjskih policistov so soboški policisti na avtocesti v smeri Madžarske opazili opisani vozili. Pri izvozu za Lenart pa so mariborski policisti uspeli ustaviti osebno vozilo in tam pridržali dva državljana Romunije, medtem ko je bel kombi s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo proti območju PU Murska Sobota.

Poglejte, kaj vse so našli pri njih. FOTO: Pu Celje

Voznik se na modre luči in sireno policijskega vozila, ki je vozilo za kombiniranim vozilom, ni odzival, zato so soboški policisti v nadaljevanju uporabili sredstva za prisilno ustavljanje vozil. Po ustavitvi kombija sta voznik in sopotnik, ki sta prav tako državljana Romunije, pobegnila iz vozila, vendar so ju soboški policisti kmalu prijeli.

Med begom vlomila v gradbeni kontejner

Pri tem so ugotovili, da sta med begom vlomila še v gradbeni kontejner, kjer sta iskala oblačila, da bi se preoblekla. Prav tako so policisti z nadaljnjim zbiranjem obvestil ugotovili, da so omenjeni štirje romunski državljani na območju PU Celje prejšnjo sredo ukradli kombinirano vozilo ter vlomili v poslovna prostora, kjer so ukradli večjo količino baterijskega in električnega orodja.

Osumljeni so najprej vlomili v prostore podjetja na žalskem območju, kjer so vlomili v rezervoar tovornega vozila in odtujili večjo količino goriva dizel, nato so vlomili v stavbo podjetja, kjer so iz pisarne ukradli blagajno z gotovino in prenosni računalnik. Prav tako so vlomili v avtomat s pijačami, pobrali napitke in gotovino, nato pa ukradli še tovorno vozilo, s katerim so kasneje izvršili kaznivo dejanje v Celju.

Žalsko podjetje so z omenjenimi dejanji oškodovali za dobrih 33.000 evrov, na avtomatu za napitke pa povzročili za nekaj manj kot 3000 evrov škode. Kriminalna dejanja so nadaljevali v Celju, kjer so vlomili v poslovne prostore podjetja in ukradli več različnega električnega orodja, vrednega dobrih 16.000 evrov. Na parkirišču celjskega podjetja je bil avtodom, z njega so osumljeni odtujili vsa štiri platišča s pnevmatikami in lastniku povzročili za okoli 3500 evrov škode.

Osumljenim policija zasegla ukradeno blago in vozilo

Policisti so ugotovili, da zaseženo električno orodje izhaja iz vlomov, za nekaj orodja pa še zbirajo obvestila oziroma ugotavljajo njegov izvor.

Po Debelakovih besedah so pri zbiranju obvestil preko mednarodnega policijskega sodelovanja ugotovili tudi, da so isti štirje državljani Romunije novembra podobno dejanje izvršili tudi na Češkem, kjer so prav tako odtujili vozilo in vlomili v trgovino z ročnim in električnim orodjem, nato pa preko Madžarske pobegnili nazaj v Romunijo.

Debelak je dejal, da omenjeni Romuni doslej niso bili obravnavani v Sloveniji, eden izmed njih pa je bil obravnavan v Franciji.