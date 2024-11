»Nočem, da je kaznovan. Sedem let že hodim na sodišče, in če v tem času niste nič naredili, tudi zdaj ni treba,« je bila na novomeškem sodišču odrezava 20-letnica. Zamahnila je z roko po pultu za priče in odvihrala iz sodne dvorane. Na pozive sodnika Petra Žnidaršiča, naj se vrne, se ni odzvala. Čeprav je rekla, naj se postopek zoper Roma Želka Kosca iz Bele krajine, ki mu sodijo zaradi posilstva, ustavi, to ne bo možno. Gre za uradno pregonljivo dejanje, zato bo morala znova na sodišče. Sodnik se je že odločil, da bo naslednjič prisilno privedena. Prvič 14 let zapora Tožilka Andrejka Dvorn...