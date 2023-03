Štiri poslali na treznjenje

Zaradi hujših prekrškov v prometu so v 48 urah 21 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so v treznilnico spravili štiri. Naj naštejemo samo nekaj primerov.

Popoldne so pri Ilirski Bistrici zasegli avto 30-letnemu Hrvatu, ker je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti iz Gorišnice so popoldne obravnavali voznika, ki je vozil v času veljavnega ukrepa začasnega odvzema vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (napihal je 0,69 promila). Vozilo so zasegli. Zvečer so ustavili voznika, ki je napihal 1,44 promila. Odredili so pridržanje. Ob 23.30 so v Luciji zasegli avto 26-letniku, ker nima veljavnega vozniškega dovoljenja. V Malečniku so policisti obravnavali moškega, ki je v naselju, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, vozil 83 km/h. Vozil je tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so zasegli. Peš bo hodil tudi moški, ki je v Mariboru vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in napihal 0,56 promila. V Luciji so odredili izredni tehnični pregled za moped yamaha, ki je potrdil, da moped presega konstrukcijsko dovoljeno hitrost 25 km/h. Moped so zasegli in zoper 18-letnika podali predlog na sodišče.

Policisti iz Ormoža so spravili v treznilnico voznika osebnega avta, ki je napihal 1,66 promila. Popoldne so v Ilirski Bistrici ustavili 27-letno voznico osebnega avta, pri kateri je bil hitri test za droge pozitiven na opiate. Strokovni pregled je odklonila. Sevniške policiste so okoli 18.30 obvestili o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avta, ki je pri Blanci vozil zelo počasi in oviral druge udeležence v prometu. Izsledili so 65-letnika in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili strokovni pregled, ki ga je odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in podali predlog na sodišče.