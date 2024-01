Ste ju morda videli? Janko in Marina sta na begu že več let (FOTO)

Slovenska policija je na družabnih omrežjih znova objavila tiralico, s katero tudi preko Europola iščejo dva slovenska ubežnika. Gre za Jankao Lavriča in Marino Kramberger, ki sta osumljena več različnih kaznivih dejanj.

Lavrič, rojen leta 1063, je obsojen zaradi več kaznivih dejanj poslovne goljufije. Na begu je že vse od leta 2019. Leta 2022 so policisti v izjavi za javnost o njem zapisali, da predvidevajo, da se ukvarja s področjem informacijskih tehnologij, da daje vtis poslovneža ter da živi pri ženski, od katere je finančno odvisen in prek katere vodi poslovne projekte.

Če ste Janka kje opazili, ali veste, kje dela, s kom se druži, kje se zadržuje, o tem obvestite policijo.

Marino Kramberger pa oblasti iščejo že vse od junija 2021. V beg se je podala zaradi več različnih kaznivih dejanj. Osumljena je, da uporablja avtomobile na izposojo in prebiva v apartmajih, za katere pozneje ne poravna računov. Mednarodno tiralico so za njo razpisali 15. noembra in jo uvrstili na seznam eumostwanted.eu.