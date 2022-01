Policija išče Janka Lavriča, ki je na begu od leta 2019

Policija išče Janka Lavriča, ki je star 58 let in je na begu že od konca leta 2019. V sporočilu za javnost so zapisali, da po njegovem psihološkem profilu predvidevajo, da se ukvarja s področjem informacijskih tehnologij, da daje vtis poslovneža ter da živi pri ženski, od katere je finančno odvisen in prek katere vodi poslovne projekte.

Če ga prepoznate, ste ga opazili, veste, kje dela, s kom se druži, na katerih lokacijah se zadržuje, kateri prevoz uporablja, o tem obvestite policijo.

»Vsakega, ki bi kar koli vedel o iskani osebi, tudi najmanjšo podrobnost iz preteklosti, prosimo, da pokliče 113 ali anonimni telefon 080 1200 ali pa nam piše na e-naslov fast@policija.si,« so še zapisali.