Stanovalce na Dolenjskem zbudili sumljivi zvoki, neznanci bežali iz njive

Nekaj po deseti uri zvečer so stanovalce v Muhaberju zbudili sumljivi zvoki pred hišo, navajajo na PU Novo Mesto. Ko so šli preveriti, kaj se dogaja, so pri tem opazili neznance, ki so bežali iz njihove njive. Poklicali so na številko policije 113, nato pa skupaj z novomeškimi policisti pregledali okolice hiše. Ugotovili so, da so jim pobrali za okoli dvajset kilogramov paradižnika. Za storilci še poizvedujejo.