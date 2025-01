Štajercema grozi do deset let zapora: poglejte, kaj so našli med hišno preiskavo (FOTO)

Policisti Policijske postaje Rače so opravili hišno preiskavo v stanovanjski hiši na območju njihove krajevne pristojnosti, ki sta jo uporabljala 37-letni moški in šest let mlajša ženska. Obstajali so namreč utemeljeni razlogi za sum, da imata moški in ženska v hiši prepovedano drogo.

Med preiskavo so policisti odkrili tri prostore, posebej prirejene za gojenje prepovedane droge, v katerih je bilo skupaj 221 sadik konoplje, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. V vseh treh prostorih so bili tudi pripomočki za gojenje konoplje.

Rastline so dobro uspevale. FOTO: PU Maribor

Prav tako so policisti med hišno preiskavo zasegli večjo količino posušenih konopljinih delcev, nekaj posod s konopljino smolo ter steklenico, v kateri je bila prepovedana snov, ki jo običajno uporabljajo v športu, so še sporočili iz PU Maribor.

Policisti Policijske postaje Rače bodo zoper oba osumljenca na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo, grozi jima od enega do desetih let zaporne kazni.