Srhljivka v UKC Ljubljana: po podganah še vlom

Pisali smo, da je dnevnik TV Slovenija pred dnevi poročal o pretresljivem dogajanju v prostorih reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Tam naj bi se namreč ponovno zaredile podgane.

Minuli konec tedna pa je neznani storilec vlomil v prostore tajništva in vodstva področja za nabavno dejavnost in trženje Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.

Odkrili danes okoli 7. ure

V kliničnem centru upajo, da dogodek ni povezan z njihovimi »prizadevanji za večjo transparentnostjo delovanja nabavne službe«, so zapisali v sporočilu za javnost.

Da je prišlo do vloma v omenjene prostore, so v UKC Ljubljana odkrili danes okoli 7. ure. O dogodku so nemudoma obvestili policijo, ki je izvedla ogled kraja dogodka. Na vhodnih vratih je bila povzročena manjša materialna škoda. Iz prostorov pa naj, po do sedaj znanih podatkih, ne bi bilo nič odtujeno, so še pojasnili pri UKC Ljubljana.