Spravil se je nad defibrilator na kulturnem domu

Policisti PP Nova Gorica so v soboto obravnavali poškodovanje defibrilatorja, ki je bil nameščen na kulturnem domu v naselju Šempas. Po sedaj zbranih podatkih je neznani storilec v nočnem času iz stene objekta iztrgal škatlo z defibrilatorjem in ga vrgel na tla. Po končanem pregledu bo ugotovljeno ali je poškodovan oziroma ali še deluje.

Policija v vseh tovrstnih primerih vandalizma izvaja aktivnosti, da se tovrstna neprimerna ravnanja preprečijo in odkrijejo pstorilci. Vse pojavne oblike vandalizma so nesprejemljive in jih moramo kot takšne obsoditi, saj lahko sicer prerastejo v ravnanja, ki neposredno vplivajo na občutek varnosti v posameznem okolju.

V zvezi s tem pozivajo vse občane in občanke, ki bi lahko Policiji nudili dodatne koristne informacije glede preprečevanja in odkrivanja posameznikov oz. storilcev tovrstnih dejanj, da jih sporočijo policistom najbližje policijske postaje, pokličejo lahko tudi na znano telefonsko številko policije 113 oziromq anonimni telefon policije 080 1200.