Spet zagorelo v enem od blokov v Novih Jaršah: dim se je valil iz 6. nadstropja

Z Uprave za zaščito in reševanje so v torek ob 16.19 prejeli obvestilo, da je zagorelo na Beblerjevem trgu v Ljubljani. Požar se je razširil iz kuhinje stanovanja v 6. nadstropju stanovanjskega bloka. Gašenja so se sprva lotili stanovalci, nato pa so požar v svoje roke vzeli gasilci GB Ljubljana, PGD Šmartno ob Savi in Zadobrova - Snebere - Novo Polje, ki so ogenj dokončno pogasili in pregledali prostore. Izklopili so tudi elektriko in zaprli dovod plina.

O poškodovanih ne poročajo. Ena oseba se je »malo nadihala dima, vendar ni potrebovala zdravniške pomoči,« so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Gasilska brigada Ljubljana je na facebooku objavila tudi fotografijo požara na Beblerjevem trgu iz leta 2019 in ob njej zapisali, da so v torek spet posredovali na Beblerjevem trgu. A takrat je bil požar obsežnejši, saj je bilo pet ljudi poškodovanih, ena od oseb pa je utrpela hude opekline.