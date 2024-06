Sosedje zaslišali kričanje in razbijanje, tja je odhitela policija

V sredo okoli 8. ure so policisti koprske policijske uprave dobili informacijo, da je v Sečovljah slišati kričanje in razbijanje. Policisti so bili takoj napoteni na kraj. Ugotovili so, da sta v stanovanje prišla dva državljana Hrvaške, ki sta pretepla 50-letnega domačina ter mu vzela nekaj denarja. Po prvih podatkih gre za spor zaradi dolgov. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje ropa in nasilništva. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Dopoldan pa je v Postojni 64-letna ženska napadla sosedo in jo lažje poškodovala. Najprej jo je zmerjala in nanjo kričala, zatem pa porinila v zid in jo udarila. Sledi ji kazenska ovadba za kaznivo dejanje grožnje in lahke telesne poškodbe.