Šok v trgovini! V rokah držal kuhinjski nož, večkrat mu je padel na tla

S PU Koper sporočajo, da so v petek ob 15.34 bili iz ene od trgovin v Luciji obveščeni, da se je v trgovini nahajal moški, ki je v roki držal kuhinjski nož, ki mu je tudi večkrat padel na tla. Ker so se zaposleni in stranke počutili vznemirjene in ogrožene, so policisti 56-letnemu moškemu izdali plačilni nalog.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 226 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 576 klicev. Zaradi kršitve javnega reda in miru so intervenirali v 24 primerih in pridržali 1 osebo.