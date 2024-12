Šok na parkirišču športnega objekta, neznanci povzročilo ogromno škode

Na parkirnem prostoru športnega objekta na Košenicah so 13. decembra zvečer neznanci vlomili v najmanj šest osebnih avtomobilov. Po prvih ugotovitvah niso ničesar odtujili, z vlomi pa so povzročili za okoli 5.000 evrov škode. Policisti so opravili oglede, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilcev, sporočajo s PU Novo mesto.

Posredovali v 167 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 514 klicev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer med 13. 12. in 16. 12. posredovali v 167 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 514 klicev. Obravnavali so 21 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 42-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Zaščitili so žrtev nasilja v družini in osumljencu izrekli prepoved približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.