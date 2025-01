Slovenski kriminalisti prijeli dva moška, ki sta 18-letnico silila v prostitucijo

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so razkrili več kaznivih dejanj, povezanih z domnevno trgovino z ljudmi, poškodovanjem tuje lastnine in tatvino, v katerih sta osumljena 22- in 23-letna državljana Romunije. Predkazenski postopek je potekal pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva RS.

Po ugotovitvah policije sta osumljenca pod pretvezo dela v gostinstvu iz Romunije v Slovenijo pripeljala 18-letno rojakinjo, jo nastanila na območju Maribora in jo prisilila v prostitucijo. Nadzirala sta njeno delo ter stike s strankami, vso zasluženo gotovino pa sta si prilastila, oškodovanki pa izročila le manjši delež. Poleg tega je eden izmed osumljenih oškodovanki odtujil njena osebna finančna sredstva.

Poškodovanje lastnine in tatvina

Oba osumljena sta obtožena tudi poškodovanja stanovanja, kjer sta prebivala kot gosta, in povzročitve materialne škode v višini približno 3.000 evrov. Poleg tega ju sumijo tatvine, povezane z oškodovanko.

Osumljenca so prijeli 10. januarja 2025 na območju Ljubljane, kjer so ju pridržali. Dan pozneje so izvedli hišne preiskave na območju Maribora in Ljubljane, med katerimi so zasegli elektronske naprave, denar in druge predmete, pomembne za nadaljevanje preiskave.

Za trgovino z ljudmi do 15 let zapora

Oba osumljenca so 12. januarja 2025 privedli pred preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je odredila njun pripor.

Za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi (po 113. členu Kazenskega zakonika) je predpisana kazen od treh do petnajst let zapora. Za tatvino (po 204. členu KZ-1) je zagrožena kazen do treh let zapora, za poškodovanje tuje lastnine (po 220. členu KZ-1) pa do dve leti zapora.