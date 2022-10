Slovenke in Slovenci, pozor: če vam izrečejo te besede, takoj pokličite policijo

»Na območju celotne Slovenije se v zadnjem času beleži več kaznivih dejanj goljufij, pri čemer se storilci starejšim osebam po telefonu predstavijo kot kriminalisti ali policisti in jih prepričajo, da gredo v banko, na bankomat ali pošto, kjer naj dvignejo denar, da se bo potem preverilo, ali so bankovci pristni,« opozarjajo iz PU Murska Sobota.

V sredo so namreč prejeli prijavo, da sta neznana storilca po telefonu lažno prepričala starejšo oškodovanko, da sta kriminalista in naj z njima odide na pošto, kjer bo dvignila denar, onadva pa bosta preverila pristnost bankovcev. Storilca sta prišla domov po oškodovanko in jo s svojim vozilom odpeljala na več različnih pošt, kjer je oškodovanka dvignila denar in ga predala storilcem. Po prejemu denarja sta storilca s kraja odšla in oškodovanko pustila na pošti.

»Opozarjamo, da se pojavlja več različnih načinov goljufij, pri katerih storilci potrkajo na domove potencialnih žrtev. Storilci vedno znova najdejo nove načine, velikokrat pa poskušajo ogoljufati starejše osebe. Starostnikom zato svetujemo, naj bodo posebej pozorni, ko jih na domu obiščejo neznanci. Policisti svojcem starejših oseb svetujemo, da se o takšnih primerih z njimi pogovorijo. Opozorijo naj jih, naj v svoje domove ne spuščajo neznancev. Če kljub temu ti zvonijo ali trkajo po vratih, svetujemo, da občani pokličejo policiste na 113,« so jasni policisti.