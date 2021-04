Slovenka (44) utajila za skoraj pol milijona davkov

Kriminalisti PU Koper so konec marca na okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper 44-letnico iz Ilirske Bistrice zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve.



Kriminalistično preiskavo so koprski kriminalisti pričeli na podlagi naznanila Finančne uprave RS (Furs). V predkazenskem postopku so ugotovili, da ženska v letih 2014 in 2015 Fursu ni prijavila več kot 900.000 evrov dohodkov in je s tem prikrajšala proračun države za skoraj 440.000 evrov dohodnine. Dohodke si je v letih 2014 in 2015 kar sama izplačevala z bančnega računa družbe na podlagi pooblastila za dostopanje do družbine elektronske banke, čeprav v tej družbi ni bila zaposlena, prav tako ni bila nikoli njena zastopnica oz. lastnica.



Za davčno zatajitev je predpisana kazen od enega do osmih let zapora.

