Slovenec (37) in Slovenka (32) utajevala davke, grozi jima več let zapora

Koprski kriminalisti so konec septembra na okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper 37-letnega državljana Slovenije, doma iz Novega mesta, in 32-letno državljanko Slovenije z območja Kopra, ter družbo, katere zastopnika sta bila osumljena. Ovadena sta bila zaradi utemeljenega suma davčne zatajitve, za kar je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let, ter ponareditve ali uničenja poslovnih listin, za kar je zagrožena zaporna kazen do dveh let. Kriminalisti oddelka za gospodarsko kriminaliteto PU Koper so pričeli preiskovanje kaznivih dejanj na podlagi ovadbe Fursa, kriminalistično preiskavo pa je usmerjalo državno tožilstvo iz Kopra. Pri preiskavi kaznivih dejanj je bilo ugotovljeno, da sta kot direktorja lastne družbe, v drugi polovici leta 2018 odrejala računovodji knjiženje skupno petih prejetih računov druge družbe z območja Maribora, katere lastništvo je bilo v začetku leta 2018 preneseno na državljana Srbije.



Računi so vsebovali lažne podatke oziroma so prikazovali lažne posle in sta jih moški in ženska zaradi utaje davka na dodano vrednost (DDV) uveljavljala v mesečnih davčnih obračunih ter tako dosegla nižjo obveznost za plačilo DDV. S tem sta storila kaznivo dejanje ponareditev ali uničenje poslovnih listin. Svoji družbi sta omogočila utajo DDV v skupnem znesku več kot 75.000 evrov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: