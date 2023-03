Skušali so ga oteti smrti, a jim ni uspelo

Danes ob 10.16 se je v naselju Smrjene, občina Škofljica, med delom v gozdu ponesrečil delavec. Gasilci PGD Pijava Gorica in člani GRS Ljubljana so nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Ljubljana, vendar je oseba kljub temu na kraju umrla, poroča uprava za zaščito in reševanje.