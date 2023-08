Skušal je ubežati, a so bili policisti hitrejši

V ponedeljek ob 3.40 je v Portorožu kričal moški, poškodoval je tudi zapornico parkirišča. Policisti so izsledili in identificirali 46-letnika, ki je pod vplivom alkohola kričal in se kljub ukazom policistov ni umiril, ampak je nadaljeval s kršitvijo. Celo v beg se je pognal, a so ga ponovno prijeli in mu odredili pridržanje ter mu izdali plačilni nalog za več kršitev, so sporočili iz PU Koper.