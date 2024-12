Sinu krvnika dajal sladoled

Da se življenje lahko po pridnem in delavnem vsakdanjiku v trenutku nepričakovano zasuka tragično, smo konec julija poročali ob uboju 65-letnega Đevdeta Rušitija. Priljubljeni Dževo je bil lastnik okrepčevalnice ob grosupeljski železniški in avtobusni postaji nasproti grosupeljske policijske postaje. Slovel je po dobri naravi, marsikateremu otroku je sladoled dal celo zastonj – med drugim tudi otroku svojega krvnika, danes 49-letnega Gregorja Finca, ki so ga na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča na predbožični dan privedli policisti, da so izvedli predobravnavni narok. Po njegovem s...