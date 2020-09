Silovito trčenje z vlakom: avto obvisel na železniškem mostu (FOTO)

Do trčenja je prišlo na nezavarovanem železniškem prehodu. FOTO: PGD Sevnica

Okoli 7. ure je na nezavarovanem železniškem prehodu na lokalni cesti Martinja vas–Dolenje Jesenice v občini Mokronog - Trebelno vlak trčil v osebno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje. Vozilo je po trčenju odbilo proti strugi potoka Jeseniščica, kjer je obviselo naslonjeno na železniški most.Gasilci PGD Sevnica, Trebnje in Mokronog so zavarovali kraj nesreče, iz vozila rešili poškodovano voznico, pomagali potnikom pri sestopu iz vlaka, preventivno namestili pivnike na gladino potoka, izvlekli vozilo iz struge in odklopili akumulator. Reševalci NMP ZD Trebnje in Sevnica so oskrbeli voznico in jo odpeljali na zdravljenje. Na kraju nesreče so bili prisotni policisti PP Trebnje in PP Sevnica ter preiskovalec železniških nesreč.