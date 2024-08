Silovit požar uničil vse, življenje viselo na nitki

Na nitki je nekaj časa viselo življenje poškodovanega v požaru v Ljubgojni, ki se je vnel v ponedeljek okoli 11.30 in o katerem smo na kratko poročali že včeraj. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je bil ogenj tako silovit, da se je razširil na bližnji gozd in je ogrožal stanovanjske hiše.

Pojasnili so, da so policisti ugotovili, da je zagorelo v gospodarskem objektu, požar pa se je naglo razširil. Gasilcem ga je uspelo pogasiti do 16. ure, nato pa so se lotili ukrepov za sanacijo pogorišča. Policisti so zavarovali okolico in preusmerili promet na obvozne ceste v času gašenja.

Glede na prve ugotovitve bi lahko izbruhnil pri varjenju v delavnici, ta je v celoti pogorela.

Horjulska občina je prebivalce celo pozvala, naj bodo skrajno varčni pri pitni vodi, saj bi s preveliko porabo lahko ogrozili zalogo vode za gašenje.

Ostaja na zdravljenju

Po prvih podatkih, ki jih je posredovala policija, se je v dogodku ena oseba poškodovala, do zaključka redakcije pa še ni bilo znano, kako hude so poškodbe. Kot so nam pojasnili včeraj, so bile zelo resne, celo smrtno nevarne.

»V dogodku je bila huje poškodovana ena oseba, ki je bila odpeljana v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. Njeno življenje po zadnjih podatkih ni več ogroženo,« je namreč sporočil tiskovni predstavnik Tomaž Tomaževic.

Škoda je ogromna. FOTO: Črt Piksi

Policisti so včeraj opravili tudi ogled pogorišča, vzrok za nastanek požara pa še ni pojasnjen. »Glede na prve ugotovitve bi lahko izbruhnil pri varjenju v delavnici, ta je v celoti pogorela, ogenj pa se je nato razširil na stanovanjsko stavbo,« je pojasnil. Dodal je, da je nastalo za več sto tisoč evrov škode.