Na Ptuju se je odvijala prava drama: šestnajstletnik je nabunkal policista

Potem ko smo bili priča nezaslišanemu napadu na policiste na Kočevskem in izživljanju nad njimi, se je v petek incident zgodil tudi v najstarejšem slovenskem mestu. Nekaj minut pred poldnevom se je pred Šolskim centrom Ptuj odvijala prava drama. Na tamkajšnjem parkirišču so potegnili policijske trakove, pridrvelo je več policijskih vozil. Policija je obravnavala mlajšo osebo, ki se je upirala uradnemu postopku in se zapletla v pretep z dvema policistoma. Pri osebi so našli prepovedane droge, na kraj dogodka pa so prispeli tudi kriminalisti. S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so krim...