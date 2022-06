Samo na Gorenjskem 11 prometnih nesreč

Gorenjski prometni policisti so včeraj na podlagi prijave obravnavali avstrijskega voznika, ki je na cesti Naklo – Kranj trikrat objestno prehiteval preko polne črte. Dvakrat je šlo za prehitevanje več vozil, enkrat pa za prehitevanje tovornega vozila s priklopnikom. Kršitelja so prehitevana vozila dvakrat dohitela, ker se je moral ustaviti zaradi gostega prometa in v enem primeru semaforja. Zato s prehitevanjem ni pridobil popolnoma nič. Policisti so ga ustavili, obravnavali in izrekli globo zaradi neupoštevanja talnih oznak. Prijavitelju se zahvaljujemo za njegov odziv in sodelovanje v postopku.

Gorenjski policisti so minuli dan obravnavali tri prometne nesreče s telesnimi poškodbami. Okoli 10.50 je v Bohinju motorist trčil v odbojno ograjo. Okoliščine kažejo na neprilagojeno hitrost vožnje. Ob 13.30 je voznica z osebnim avtomobilom v okolici Šenčurja trčila v drevo. Vozila je preblizu roba ceste in izgubila nadzor nad vozilom. Na Bledu pa je kolesarka ob 21.40 trčila v osebni avtomobil. Bila je pod vplivom alkohola (0,99 mg/l), kolo pa je vozila še po napačni strani ceste. Proti povzročiteljem nesreč potekajo prekrškovni postopki.

Preverite stanje na cestah

Danes popoldan in preko celotnega vikenda se pričakuje visoka gostota prometa, predvsem od Avstrije proti Hrvaški in proti turističnim krajem, poroča Gorenjski Operativno komunikacijski center. Zato pred odhodom na pot preverite razmere na cestah. Še posebej visoka gostota prometa v smeri Hrvaške je napovedana za jutri dopoldan, zato policisti pozivajo k varni udeležbi v prometu, prilagojeni hitrosti, ustrezni varnostni razdalji in ustvarjanju reševalnega pasu za interventna vozila v primeru nesreče ali zastoja.