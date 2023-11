Saj ni res, pa je! Štirje mladostniki so nadlegovali občane

Policsti PU Novo mesto poročajo, da so bili brežiški policisti v sredo okoli 17.30 obveščeni o nedostojnem vedenju štirih mladostnikov, ki naj bi v Brežicah nadlegovali občane, jih spodbujali k pretepu in jim grozili.

Policisti so se takoj odzvali in na kraju izsledili štiri kršitelje, ki so bili stari med 16 in 18 let. Ugotovili so identiteto in 18-letniku, ki je bil pod vplivom alkohola in je nadaljeval z nedostojnim vedenjem, zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Kasneje je 18-letnik v eni izmed prodajaln ponovno kršil javni red in mir in grozil. Policisti so morali uporabiti prisilna sredstva, da so ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Zaradi groženj osebju prodajalne in groženj policistom bodo zoper njega na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.