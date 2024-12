Umor 33-letne matere štirih otrok Sabine Arklinič iz Markovcev na Ptujskem polju, ki je pretresel Slovenijo, je 34-letna Aleksandra Škamlec iz Cerkvenjaka pred tremi tedni priznala in zdaj čaka na izrek sodbe. Po trditvah v obtožnici, ki jo je na predobravnavnem naroku prebrala višja državna tožilka Teja Kukovec Belšak, sta umor načrtovala skupaj s Sabininim možem, 38-letnim Tomažem Arkliničem, in ga 22. marca letos v okolici Kidričevega izvedla na grozovit in zahrbten način. Arklinič je včeraj krivdo zanikal in se na ptujskem okrožnem sodišču izrekel za nedolžnega. Včeraj ni priznal krivde....