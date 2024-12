S kapuco preko glave oropal trgovino na območju Most

V sredo nekaj pred 20. uro so ljubljanske policiste obvestili o ropu v eni izmed trgovin na območju Most. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in od uslužbenca zahteval denar. Svoje zahteve je podkrepil z ostrim predmetom v roki. Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev in peš pobegnil s kraja.

Opis storilca

Moški, visok okoli 185 cm, srednje postave. Oblečen je bil v črn pulover s kapuco preko glave. Spodaj je imel temno sivo trenirko in bele superege. Preko ust in obraza je imel ruto črne barve z belimi liki. Govoril je slovensko. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.