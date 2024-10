S Kanarcev direkt za rešetke

»Verjamem, da se mi je zgodila sodna krivica. Sem v strahu za svoje življenje. Da me kdo obišče in mi zada dokončni udarec. Da se ne razkrije dejanskega stanja in pravih akterjev.« Tudi s temi besedami je včeraj 46-letni Sašo Škvorc ljubljanske višje sodnike prek videokonference iz mariborskega pripora prosil, naj razveljavijo oktobra lani izrečeno enotno štiriletno zaporno kazen. Ob plačilu 3000 evrov stranske denarne kazni pa bi moral v državni proračun vrniti še 314.097,39 evra.

Obsojen je bil zaradi dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve in dveh kaznivih dejanj pranja denarja. Kot zakoniti zastopnik Zavoda Arena B52, filmska produkcija, je, kot je sklenilo prvostopenjsko sodišče, prek pooblaščenega računovodskega servisa s Ptuja s predložitvijo mesečnega davčnega obračuna za davčni obdobji junij ter avgust 2012 posredoval lažne podatke o obsegu in vrednosti dejansko opravljenih dobav blaga v Sloveniji. Na podlagi fiktivnih računov, visokih tudi vse do 900.000 evrov, je ljubljanski davčni organ preslepil za 638.139,26 evra DDV. Ves ta denar je bil v obliki vrnjenega DDV nakazan na račun zavoda. Najprej je družba prejela 287.600 evrov, v drugo pa še 350.388,26 evra.

Davkarijo naj bi preslepil za več kot 600.000 evrov (na fotografiji sedež v Ljubljani). Foto: Leon Vidic

Oba domnevno neupravičeno pridobljena zneska je z namenom, da s pranjem denarja prikrije njun izvor, kot posojilo nakazal Ireni Vrtačnik (287.600 evrov) in na podlagi fiktivnega računa družbi SPOROČILO 14 (ne vseh 350.388,26 evra, ampak 320.000 evrov). Banki je z enega od obeh računov, kamor je bil nakazan denar od davčnega organa, uspelo še pravočasno blokirati 219.000 evrov. Kje je končal preostali denar, pa ni znano.

Žrtveno jagnje

Škvorc se je vse do februarja lani nekaj časa v tujini skrival pred slovenskimi pravosodnimi organi. Zato je ljubljansko okrožno sodišče zoper njega izdalo odredbo za razpis tiralice in še evropski nalog za prijetje in predajo, saj se je izogibal kazenskemu postopku na sodišču v Ljubljani. Na koncu so ga vklenili španski policisti, in sicer na Kanarskih otokih. Dan za tem so na istem kraju policisti prijeli še Vrtačnikovo. In to zaradi izvršitve leto in pol dolge zaporne kazni. Spoznana je bila za krivo pridobitve protipravne premoženjske koristi v škodo oškodovanca v višini 148.800 evrov.

Obtoženi trdi, da se v priporu boji za življenje. FOTO: Blaž Samec

Škvorc, ki zahteva razveljavitev sodbe in tudi, da zadevo prevzame ne le drug sodnik, ampak tudi drug tožilec in drugo za to pristojno sodišče, saj drugače, kot trdi, ne verjame, da bo »pravično sojen«, je v svoj bran zatrdil, da je od Vrtačnikove kupil Zavod Arena B52, filmska produkcija, in da je ves čas delal po njenih navodilih. Enostavno je verjel v zakonitost in legalnost posla, kasneje pa da je ugotovil, da je bil zaveden. In postal žrtveno jagnje. Še danes ne more razumeti, kako da tožilstvo ni preganjalo Vrtačnikove. Ta je potrdila, da je od obtoženega na račun svojega podjetja res prejela denar, vendar naj bi bilo to bančno posojilo, ki naj bi ji ga v tujini uredil Škvorc. O sumih davčne utaje in pranja denarja ni vedela ničesar.