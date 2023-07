Rop v Tivoliju: štirje nasilniki pristopili do treh mimoidočih, enega tudi udarili

Danes okoli 1.30 ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu. Do treh oškodovancev so pristopili štirje, doslej še neznani storilci, ki so od oškodovancev zahtevali denar. Pri tem so enega izmed njih tudi udarili. Odtujili so jim nekaj deset evrov

gotovine in s kraja zbežali.

Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev neznanih storilcev in bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvi.

Objavili so tudi opis dveh moških, starih okoli 18 let. Eden je bil visok okoli 185 centimetrov in suhe postave, krajših rjavih skodranih las, oblečen je imel rdeč pulover s kapuco. Drugi je srednje postave, oblečen je imel siv pulover s kapuco, čez obraz je imel smučarsko podkapo.