Rolanda slači moške in jih skubi, samske iskala tudi po domovih za ostarele

Če Rolandi Hočevar pred kratkim ni uspelo priti do novomeškega sodišča, ker se ji je bojda pokvaril avto in je obstala ob cesti, v torek teh težav ni imela: vklenjeno sta jo iz pripora pripeljala pravosodna policista. In zdaj se je izkazalo, da zgodba 73-letnika, o katerem smo pisali decembra, še zdaleč ni osamljena, prav nasprotno, žrtev je menda precej več. Gospod, o katerem smo že pisali, je pred dvema letoma, misleč, da se bo za 200 evrov naužil čarov njenega telesa, sredi gozda pod trebanjskim gradom pri svojem avtu že slekel hlače, ko jo je ona ucvrla, z njegovo denarnico vred. In je ost...