Robokmetu odvzeli prostost

Po Gorenjskem se je minule dni hitro razširila vest, da je na eni od kmetij pod Krvavcem kar mrgolelo mož v modrem. Hitro se je razvedelo tudi to, da so policisti – menda tudi tisti v neprebojnih jopičih – svoja službena vozila usmerili v Srednjo vas pri Šenčurju, njihov cilj pa je bila kmetija znanega gorenjskega kmeta Aleša Šterna. Policijska vozila na dvorišču kmetije v Srednji vasi pri Šenčurju FOTO: Špela AnkelePo naših neuradnih, a zanesljivih podatkih so mu ta dan tudi odvzeli prostost. Znanega zapišemo tudi zato, ker se je ime kmetovalca, ki je domačo kmetijo prevzel pred ...