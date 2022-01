Lani v Sloveniji umorjenih 11 ljudi, največ v marcu (FOTO)

Čeprav so mnogi pravniki menili, da se kaj takega na Slovenskem ne bo zgodilo, smo v letu 2021 le dočakali nekaj, kar kazenska zakonodaja resnici na ljubo predvideva že od leta 2008; večkratni morilec je bil nepravnomočno obsojen na kazen dosmrtnega zapora. Sodnik okrožnega sodišča na Ptuju Marjan Strelec je Silva Drevenška poslal za rešetke do konca njegovih dni. Na božič vzel tri življenja Silvo Drevenšek je v imenu ljudstva obsojen na dosmrtno ječo. Foto: Aleš Andlovič 36-letnik iz Gerečje vasi je kriv, ker je leta 2020 na božični dan uresničil grožnje in zagrešil zločin, kakršnega na Pt...