Prišel do parcele in mu ukradel traktorski priključek

V sredo popoldan so policisti PP Ajdovščina obravnavali tatvino priključka za prikolico traktorja blizu naselja Dobravlje. Ugotovili so, da je neznanec v času med 13. in 15. avgustom letos pristopil do ene od parcel, kjer je imel oškodovanec parkiran traktor in odmontiral traktorski priključek za prikolico v vrednosti 450 evrov.

Škode je za 450 evrov.

S strani oškodovanca ni bil podan predlog za pregon navedenega kaznivega dejanja tatvine, zato bodo policisti PP Ajdovščina o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.