Prijeli tihotapca! V dveh avtomobilih sta prevažala kar 21 tujcev

V sredo, 18. 9., okoli 5. ure zjutraj, so policisti PP Metlika na območju Krasinca ustavili voznika osebnega avtomobila VW golf, bosanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 30-letni državljan Bosne in Hercegovine v vozilu prevaža deset državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Isti dan okoli 7. ure so na avtocesti pri Dobruški vasi ustavili voznika osebnega avtomobila Renault scenic srbskih registrskih oznak. Ugotovili so, da 32-leni državljan Srbije prevaža 11 državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tri od njih je tihotapec prevažal v prtljažniku.

Pridržali so ju

Državljanoma Bosne in Hercegovine in Srbije so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli avtomobila. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo.

Nedovoljeni prehodi meje

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Jereslavec, Rigonce, Rakovec, Kapele, Slovenska vas, Vrhje, Loče, Mihalovec) izsledili in prijeli 62 državljanov Sirije, 23 državljanov Afganistana, sedem državljanov Bangladeša, sedem državljanov Nepala, sedem državljanov Pakistana, sedem državljanov Turčije, šest državljanov Konga, štiri državljane Šrilanke, štiri državljane Iraka, tri državljane Indije, dva državljana Mongolije, dva državljana Maroka, dva državljana Somalije, državljana Gambije, državljana Jemna in državljana Egipta.

Na območju PP Črnomelj (Zilje, Gorenji Radenci) so prijeli pet državljanov Maroka in državljana Palestine. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.